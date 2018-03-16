مصادر كردية والمرصد السوري: مقتل 9 في غارة تركية على مستشفى بعفرين
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بيروت (رويترز) - قالت وحدات حماية الشعب الكردية السورية والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن غارة جوية تركية أصابت المستشفى الرئيسي في مدينة عفرين مساء يوم الجمعة وقتلت تسعة أشخاص.
وينفي الجيش التركي استهداف المدنيين في العملية العسكرية التي ينفذها في منطقة عفرين والتي بدأت في يناير كانون الثاني.
وقال روجهات روج وهو مسؤول إعلامي في وحدات حماية الشعب في عفرين "صار غارة جوية على مشفى عفرين.. مشفى عامة.. المشفى الوحيد الكبير" مضيفا أن الضربات الجوية والبرية مستمرة على المدينة.
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
رويترز