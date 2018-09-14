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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة يوم 14 أغسطس آب 2018. تصوير: أوميت بكطاش - رويترز

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أنقرة (رويترز) - قالت مصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجتمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة سوتشي الروسية يوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق إن أردوغان وبوتين سيجريان محادثات بشأن الأزمة السورية يوم الاثنين دون أن يخوض في التفاصيل.

كان أردوغان قد التقى بزعيمي إيران وروسيا الأسبوع الماضي في طهران لبحث الأوضاع بسوريا لكنه لم ينجح في الحصول على تعهد بوقف إطلاق النار في منطقة إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز