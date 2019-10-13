هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 06:58 م

مقديشو (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر استهدفت مطار مقديشو الدولي يوم الأحد مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص في المجمع الذي يضم عددا من السفارات.

ويقع مقرا بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي داخل أسوار المطار إضافة إلى عدد من السفارات.

ويشهد الصومال صراعا منذ أطاح أمراء حرب ينتمون لعشائر بحكم دكتاتور في عام 1991. وأعقب ذلك قتال بين عشائر متنافسة وتمرد متشددين إسلاميين.

وكثير ما تشن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، التي تسعى لإسقاط الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، هجمات في مقديشو وأنحاء مختلفة من البلاد. ولم تعلن الحركة المسؤولية عن هجوم يوم الأحد ولم يتسن الحصول على تعليق منها.

كما لم يتسن الحصول على تعليق من الحكومة الصومالية.

وقال سكان يعيشون بالقرب من المطار لرويترز إن عدة قذائف مورتر أطلقت على المجمع. وذكر المصدر الدبلوماسي أن ستة أشخاص أصيبوا بعد إطلاق ثلاث قذائف مورتر.

وقال مبعوث الأمم المتحدة جيمس سوان في بيان "روعني العمل الإرهابي السافر ضد الأفراد التابعين لنا... لحسن الحظ أن غالبية موظفينا لم يصبوا بأذى".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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