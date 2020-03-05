هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 10:08 م

بغداد (رويترز) - قالت مصادر بالشرطة العراقية إن ثلاثة صواريخ كاتيوشا أطلقت يوم الخميس صوب المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم السفارة الأمريكية وسفارات أخرى في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المصادر إن أحد الصواريخ سقط قرب مدخل المنطقة الخضراء وسقط الثاني قرب السفارة التركية مشيرين إلى أن الأضرار لم تتضح بعد بينما سقط الصاروخ الثالث خارج المنطقة الخضراء.

وتعرضت المنطقة الخضراء، التي تضم أيضا مباني حكومية، لاستهداف متكرر بالصواريخ لكنه لا يتسبب عادة سوى في أضرار طفيفة.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة وفراغا سياسيا منذ أشهر.

واستقال رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي يوم الاثنين بعد يوم من إخفاق النواب المنقسمين انقسامات حادة في الموافقة على حكومة شكلها خلفه المكلف برئاسة الوزراء محمد علاوي والذي سحب ترشحه للمنصب فيما بعد.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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