هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 02:02 م

مقديشو (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي إن ما لا يقل عن ثلاث قذائف مورتر استهدفت مطار مقديشو الدولي يوم الأحد مما أسفر عن إصابة ستة أشخاص.

ويضم المطار مجمعا لعدد من السفارات إلى جانب مقري بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

وأكد مصدر بالأمم المتحدة في مقديشو الهجوم لكن لم يتسن له تحديد عدد المصابين.

وقال سكان يعيشون في محيط مجمع المطار لرويترز إنهم شاهدوا إطلاق عدة قذائف مورتر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعليق من بعثة الأمم المتحدة أو الحكومة الصومالية.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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