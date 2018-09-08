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هذا المحتوى تم نشره يوم 08 سبتمبر, 2018 08:55 ص 08 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:55

صورة من أرشيف رويترز لمطار البصرة العراقي. (reuters_tickers)