مصادر: استهداف مطار البصرة العراقي بصواريخ ولا ضحايا
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صورة من أرشيف رويترز لمطار البصرة العراقي.(reuters_tickers)
البصرة (العراق) (رويترز) - قالت مصادر أمنية محلية إن ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا سقطت خارج محيط مطار البصرة العراقي يوم السبت.
وقال مسؤول في المطار إن العمليات لم تشهد أي تعطيل وإقلاع وهبوط الطائرات مستمر كالمعتاد.
ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، ولم يعرف بعد من نفذ الهجوم الذي يأتي بعد خمسة أيام من الاحتجاجات العنيفة التي ألحقت أضرارا بمبان حكومية ومكاتب أحزاب سياسية والقنصلية الإيرانية.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز