مصادر: اعتقال رجل ألقى عبوة ناسفة في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة
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القاهرة (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر أمنية إن قوات الأمن المصرية اعتقلت رجلا بعد أن ألقى عبوة ناسفة انفجرت في محيط السفارة الأمريكية بالقاهرة يوم الثلاثاء.
وقالت المصادر إنه لم ترد تقارير عن إصابة أحد.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة على حسابها على تويتر "نحن على علم بواقعة حدثت في شارع سيمون بوليفار في القاهرة. يرجى تجنب المنطقة ومراقبة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المستجدات.... يرجى توخي الحذر". ونصحت المواطنين الأمريكيين بتجنب المنطقة.
(شارك في التغطية محمد الشريف - إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز