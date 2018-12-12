مصادر: الأطراف المتحاربة في اليمن تتفق على إعادة فتح مطار صنعاء

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 03:25 م

ريمبو (السويد) (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن الأطراف المتحاربة في اليمن وافقت يوم الأربعاء على إعادة فتح مطار العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون للرحلات الداخلية، في واحد من إجراءات بناء الثقة التي يجري بحثها خلال محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في السويد.

واتفقت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة التي تدعمها السعودية على أن تهبط الرحلات الدولية في مطار تسيطر عليه الحكومة للتفتيش قبل أن تدخل صنعاء أو تخرج منها. ولم يتفقا بعد إن كانت عمليات التفتيش ستجرى في مطار عدن أم مطار سيئون.

ويقع مطار صنعاء ضمن مناطق تحت سيطرة الحوثيين لكن التحالف العسكري بقيادة السعودية الذي يتحكم في المجال الجوي فرض قيودا على الوصول إليه.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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