مصادر: الأمم المتحدة تقترح انسحاب طرفي حرب اليمن من الحديدة

هذا المحتوى تم نشره يوم 11 ديسمبر, 2018 03:32 م

مسلحون حوثيون في مدينة الحديدة اليمنية يوم 10 ديسمبر كانون الأول 2018. تصوير: عبد الجبار زياد - رويترز

ريمبو (السويد) (رويترز) - قالت مصادر إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بسحب القوات المسلحة لطرفي الحرب اليمنية من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.

ولا يزال الاقتراح قيد النقاش في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية.

وذكرت المصادر المطلعة على المحادثات أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل "لجنة مشتركة أو كيان مستقل" لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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