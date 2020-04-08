هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 08:02 م

من عزيز اليعقوبي و ستيفن كالين

دبي/الرياض (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن سيعلن عند منتصف ليل الأربعاء وقف عملياته العسكرية على مستوى البلاد لدعم مبادرة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار.

وقال اثنان من المصادر إن وقف القتال، المتوقع أن يبدأ تنفيذه يوم الخميس، تمت الموافقة عليه لأسباب منها تجنب أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد في اليمن والذي لم يسجل بعد أي حالة إصابة بالفيروس.

ولم يتضح إن كان الحوثيون سيسيرون على نهج قرار التحالف.

وقال محمد عبد السلام المتحدث باسم الحوثيين إن الحركة أرسلت إلى الأمم المتحدة رؤية شاملة تتضمن نهاية للحرب والحصار المفروض على اليمن.

وقال عبد السلام في تغريدة على تويتر يوم الأربعاء إن مقترحهم سيضع الأسس الخاصة بإجراء حوار سياسي وفترة انتقالية.

كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن جريفيث أرسل الأسبوع الماضي مقترحا إلى كل من الحكومة المعترف بها دوليا والتحالف الداعم لها بقيادة السعودية وكذلك حركة الحوثي التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومعظم شمال اليمن.

ومن المتوقع أن تعقد الأطراف المعنية اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لبحث المقترح الذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار بما في ذلك وقف جميع العمليات القتالية جوا وبرا وبحرا كما يطالب الأطراف بضمان امتثال القوى المرابطة على الخطوط الأمامية للمقترح.

كانت الأمم المتحدة والحلفاء الغربيون أشاروا إلى الخطر الذي يمثله فيروس كورونا لحث الجانبين المتحاربين في اليمن على الاتفاق على إجراء محادثات جديدة لإنهاء الحرب التي جعلت ملايين الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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