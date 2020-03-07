هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مارس, 2020 03:30 ص

الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في الرياض يوم 10 ديسمبر كانون الأول 2020. صورة لرويتر من الديوان الملكي السعودي

دبي (رويترز) - احتجزت السعودية اثنين من كبار أفراد الأسرة الحاكمة وهما الأمير أحمد بن عبد العزيز الشقيق الأصغر للملك سلمان والأمير محمد بن نايف ابن شقيق العاهل السعودي وذلك حسبما قال مصدران مطلعان على الأمر.

وتحرك الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية لتعزيز سلطته منذ توليه ولاية العهد بعد استبعاد ابن عمه الأمير محمد بن نايف في 2017 . واحتجز الأمير محمد العديد من أفراد الأسرة الحاكمة في حملة لمكافحة الفساد في وقت لاحق من ذلك العام.

وقال مصدر إن عملية الاحتجاز جرت يوم الجمعة. ولم يتسن لرويترز تحديد أسباب هذا الإجراء.

ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال احتجاز الأمير أحمد بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف في وقت سابق من يوم الجمعة وقالت إن ذلك له صلة بمحاولة انقلاب مزعومة.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين السعوديين للتعليق في ساعة مبكرة من صباح السبت. ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت المصادر في وقت سابق إن الأمير أحمد كان من بين ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أعضاء الأسرة الحاكمة، عارضوا تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017.

وأضافت المصادر أنه تم فرض قيود ومراقبة تحركات الأمير محمد بن نايف منذ ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن بعض أفراد الأسرة الحاكمة سعوا لتغيير ترتيب وراثة العرش معتبرين أن الأمير أحمد أحد الخيارات الممكنة الذي يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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