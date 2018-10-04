مصادر: انفجار في مستودع وقود بمصر يقتل شخصا ويصيب آخرين
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القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية وموقع لصحيفة الأهرام إن شخصا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون على الأقل في انفجار في مستودع وقود بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت المصادر إن السلطات تحقق في سبب الانفجار الذي وقع في مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القلوبية المجاورة للعاصمة.
(تغطية صحفية أحمد محمد حسن - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
رويترز