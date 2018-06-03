مصادر: توقعات بأن يطلب العاهل الأردني من رئيس الوزراء الاستقالة
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العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قالت مصادر سياسية إن من المتوقع أن يطلب العاهل الأردني الملك عبد الله من رئيس الوزراء هاني الملقي الاستقالة في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام.
وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية يدعمها صندوق النقد الدولي وسببت اضطرابات في المملكة.
وذكرت المصادر أن الملك عبد الله استدعى الملقي إلى قصره يوم الاثنين.
ورفع الملقي الضرائب بشكل حاد بتفويض من صندوق النقد الدولي هذا العام لتقليص الدين العام المتزايد. وأثرت الزيادات على دخول المواطنين الأردنيين الأمر الذي أثر بدوره على شعبية الملقي.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)
رويترز