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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 12:17 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 00:17

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في اجتماع بالأمم المتحدة في نيويورك. صورة من أرشيف رويترز. (reuters_tickers)