هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2020 10:49 ص

البصرة (رويترز) - قالت مصادر نفطية وأخرى بالشرطة إن صواريخ سقطت بالقرب من حي يقطنه العاملون الأجانب بقطاع النفط العراقي في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين دون أن تسبب أضرارا أو خسائر بشرية.

وأضافت المصادر أن الصواريخ، التي قالت الشرطة إنها ثلاثة من طراز كاتيوشا وأُطلقت في حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي، أصابت مقرات سكنية وإدارية بحي البرجسية غربي مدينة البصرة بجنوب العراق.

ويضم الحي العاملين الأجانب بقطاع النفط ومكاتب شركات نفط عراقية وأجنبية لكنه كان خاليا بدرجة كبيرة في الأسابيع الأخيرة بعد إجلاء جميع العاملين الأجانب تقريبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مسؤولان من شركة نفط البصرة التي تراقب عمليات النفط في الجنوب إن الهجوم لم يؤثر على عمليات الإنتاج والتصدير. وقالت مصادر من الشرطة إنها وجدت منصة إطلاق صواريخ وبعض الصواريخ غير المستخدمة في منطقة زراعية قريبة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الصاروخي وقالت الشرطة إنها نشرت قوات إضافية للقيام بعمليات تفتيش في المنطقة.

(تغطية صحفية عارف محمد من البصرة - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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