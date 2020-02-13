هذا المحتوى تم نشره يوم 13 فبراير, 2020 08:52 م

كركوك (العراق) (رويترز) - قالت مصادر أمنية عراقية إن صاروخا ضرب قاعدة تستضيف قوات أمريكية في شمال العراق يوم الخميس لكنه لم يتسبب في خسائر بشرية.

كانت قاعدة كي وان قرب مدينة كركوك قد شهدت مقتل متعاقد أمريكي في ديسمبر كانون الأول في هجوم مماثل حمّلت واشنطن جماعة مسلحة تدعمها إيران المسؤولية عنه.

وقال شاهد من رويترز إن طائرات أمريكية انطلقت للتحليق في الجو بعد وقت قصير من الهجوم يوم الخميس. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأعقبت هجوم ديسمبر كانون الأول ضربات انتقامية أمريكية قتلت نحو 24 مسلحا ومهاجمة حشود للسفارة الأمريكية في بغداد ثم مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة مُسيرة أمريكية ببغداد، وهي سلسلة أحداث جعلت المنطقة تقترب من صراع واسع النطاق.

وأحيا محبو سليماني والقيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، الذي قُتل معه في ذات الضربة الجوية، ذكرى مرور 40 يوما على وفاتهما في بغداد.

(تغطية صحفية مصطفى محمود - إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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