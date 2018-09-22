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بيروت (رويترز) - قالت مصادر أمنية إن قاربا يقل أكثر من 35 لاجئا سوريا غرق قبالة سواحل لبنان يوم السبت وأنقذ الجيش اللبناني معظم من كانوا على متنه لكن طفلا واحدا على الأقل غرق.

وأضافت المصادر أن القارب كان ينقل اللاجئين بشكل غير مشروع إلى قبرص عندما غرق قبالة سواحل لبنان الشمالية. ونقل ثلاثة ممن كانوا على متن القارب إلى المستشفى في حالة حرجة.

ويستضيف لبنان بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نحو مليون لاجئ مسجل فروا من الحرب السورية. وتقول الحكومة اللبنانية إن العدد حوالي 1.5 مليون لاجئ.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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رويترز