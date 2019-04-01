هذا المحتوى تم نشره يوم 01 أبريل, 2019 09:11 م

واشنطن (رويترز) - قالت مصادر مطلعة يوم الاثنين إن شركة لوكهيد مارتن تقترب من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تتجاوز قيمتها ملياري دولار لبيع صواريخ ثاد الدفاعية والتي من المقرر تسليم بعضها للسعودية.

كان مسؤولون سعوديون وأمريكيون قد وقعوا في نوفمبر تشرين الثاني خطابات تضفي الصبغة الرسمية على شروط شراء المملكة 44 منصة إطلاق ثاد وصواريخ ومعدات مرتبطة بها.

وقالت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن أسمائها إن الوزارة قد ترسي العقود مساء يوم الاثنين على أقرب تقدير.

وامتنع متحدث باسم لوكهيد مارتن عن التعليق، بينما لم يرد ممثل للبنتاجون على طلب للتعقيب.

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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