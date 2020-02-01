هذا المحتوى تم نشره يوم 01 فبراير, 2020 04:15 م

بيروت (رويترز) - قالت مصادر لقوات المعارضة والجيش السوري إن مقاتلي المعارضة هاجموا قوات موالية للحكومة السورية غربي حلب بثلاث سيارات ملغومة يوم السبت في تكثيف للقتال في شمال غرب البلاد بعد الانتصارات التي حققتها الحكومة السورية الأسبوع الماضي.

وقال مصدر في هيئة تحرير الشام إن انتحاريين من الهيئة نفذا هجومين في حين تم تفجير السيارة الملغومة الثالثة عن طريق التحكم عن بعد.

وقال مصدر عسكري سوري في حلب إن الجيش دمر ثلاث سيارات ملغومة قبل وصولها لهدفها في حي جمعية الزهراء في الضواحي الغربية لمدينة حلب.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير محمد اليماني)

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