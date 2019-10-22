هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أكتوبر, 2019 06:13 م

تكريت (العراق) (رويترز) - ذكرت مصادر أمنية أن ستة من أفراد الشرطة بينهم ضابطان كبيران قتلوا في شمال العراق يوم الثلاثاء عندما فتح مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد النار عليهم أثناء قيامهم بعملية استطلاع.

وأصبحت هجمات المتشددين على قوات الأمن شائعة في العراق لكن من النادر اغتيال قادة كبار.

وأفادت مصادر في قيادة عمليات سامراء بمقتل اللواء علي اللامي قائد الفرقة الرابعة بالشرطة الاتحادية والعميد محمد علاوي مدير عمليات الفرقة الرابعة إلى جانب أربعة من أفراد حمايتهم.

وكان اللواء اللامي والعميد علاوي يقودان مهمة استطلاع في منطقة الزور شمال سامراء في محافظة صلاح الدين. وفتح المتشددون النار عليهما بمجرد وصولهما إلى هناك.

وقال مسؤولون بالجيش العراقي إن طائرات هليكوبتر تقصف الأحراش التي يختبئ بها المتشددون في تلك المنطقة. وأصدرت وزارة الدفاع بيان تعزية يصف الضابطين الكبيرين بأنهما من الشهداء والأبطال.

كانت الشرطة قالت في وقت سابق إن أربعة من ضباط الشرطة قتلوا وأصيب خمسة بجروح عندما هاجم مسلحون من الدولة الإسلامية نقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين بشمال البلاد في وقت متأخر يوم الاثنين.

وأعلن العراق انتصاره على التنظيم المتشدد في أواخر عام 2017 بعد طرده من كل المناطق التي سيطر عليها داخل البلاد. وتحول التنظيم منذ ذلك الحين إلى أساليب الكر والفر بهدف زعزعة استقرار حكومة بغداد.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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