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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 11:59 ص 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 11:59

رجل في موقع كلية تعرضت لغارة جوية في صعدة يوم 12 أبريل نيسان 2018. تصوير: نايف رحمة - رويترز (reuters_tickers)