مصادر: مقتل عشرات بينهم أطفال في ضربات جوية في صعدة اليمنية
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رجل في موقع كلية تعرضت لغارة جوية في صعدة يوم 12 أبريل نيسان 2018. تصوير: نايف رحمة - رويترز(reuters_tickers)
عدن (رويترز) - قالت مصادر طبية يمنية واللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الخميس إن غارات جوية قتلت عشرات، بينهم أطفال، في صعدة اليمنية.
وقالت اللجنة إن هجوما أصاب حافلة تقل أطفالا في سوق ضحيان في شمال صعدة وأضافت ان المستشفيات تستقبل عشرات القتلى والمصابين.
ولم يتضح عدد القتلى من الأطفال أو عدد الغارات الجوية التي نفذت في المنطقة. وقال عبد الغني نايب رئيس الإدارة الصحية في صعدة لرويترز إن عدد القتلى ارتفع إلى 43 قتيلا بينما بلغ عدد المصابين 61.
وقال يوهانس برور رئيس وفد الصليب الأحمر في اليمن على تويتر "عشرات القتلى وأعداد أكبر من المصابين أغلبهم تحت سن العاشرة".
وتقاتل السعودية ودول عربية سنية متحالفة معها في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ضد جماعة الحوثي الشيعية التي تسيطر على شمال اليمن بما في ذلك العاصمة صنعاء، التي أخرجت الجماعة الحكومة المدعومة من السعودية منها في عام 2014.
ولم يرد تعليق بعد من التحالف الذي تقوده السعودية.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز