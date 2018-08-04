مصادر: مقتل 6 وإصابة 27 في انقلاب حافلة بغرب مصر
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مرسى مطروح (مصر) (رويترز) - قالت مصادر أمنية وطبية بمصر إن ستة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 27 آخرون بينهم اثنان في حالة حرجة إثر انقلاب حافلة على طريق سريع في محافظة مطروح بغرب البلاد.
وأضافت المصادر أن المصابين نقلوا إلى ثلاثة مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مصدر أمني إن الحافلة كانت في طريقها من مرسى مطروح إلى مدينة الإسكندرية عاصمة محافظة الإسكندرية المجاورة. وتطل المحافظتان على البحر المتوسط.
وفي مصر واحد من أعلى معدلات حوادث الطرق في العالم لرعونة بعض السائقين وسوء حالة بعض الطرق.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز