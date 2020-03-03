هذا المحتوى تم نشره يوم 03 مارس, 2020 04:30 م

مركبات تابعة للجيش التركي بالقرب من إدلب يوم 11 فبراير شباط 2020. تصوير: خليل العشاوي - رويترز

(لتصحيح اسم المدينة في المصدر)

ريحانلي (تركيا) (رويترز) - قال المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد تركيا بالذخيرة والمساعدات الإنسانية في منطقة إدلب السورية.

وأضاف جيفري للصحفيين "تركيا شريك بحلف شمال الأطلسي. معظم الجيش يستخدم عتادا أمريكيا. سنعمل على التأكد من أن العتاد جاهز ويمكن استخدامه".

وعلى نحو منفصل، قال السفير الأمريكي لدى تركيا ديفيد ساترفيلد في المؤتمر الصحفي إن واشنطن تبحث طلب أنقرة للحصول على دفاعات جوية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك