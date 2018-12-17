مصحح-الأمم المتحدة والفلسطينيون يطلقون مناشدة إنسانية بعد خفض التمويل

هذا المحتوى تم نشره يوم 17 ديسمبر, 2018 04:26 م

جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يتحدث في مؤتمر صحفي في صنعاء يوم 21 يناير كانون الثاني 2018. تصوير: خالد عبد الله - رويترز.

(لتصحيح الإشارة من الأمم المتحدة إلى الولايات المتحدة بالفقرتين 6و7)

القدس (رويترز) - أطلقت الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية يوم الاثنين مناشدة لجمع 350 مليون دولار لتوفير إمدادات الإغاثة الإنسانية للفلسطينيين العام المقبل، قائلتين إنهما بحاجة لمزيد من الأموال لكن كان عليهما التزام الواقعية في مواجهة تمويل "منخفض على نحو قياسي".

وحددت (خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019) 203 مشاريع ستنفذها 88 جماعة مختلفة منها وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وذكر جيمي مكجولدريك منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية أن الخطة تعطي أولوية لما يصل إلى 1.4 مليون فلسطيني معظمهم في حاجة إلى الطعام والرعاية الصحية والمياه ووسائل الصحة العامة.

وقال في بيان مشترك صدر يوم الاثنين قبيل إطلاق المناشدة في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "الأطراف الإنسانية تواجه تحديات لم يسبق لها مثيل بما في ذلك تمويل منخفض قياسي وزيادة في الهجمات لنزع الشرعية عن العمل الإنساني".

وأضاف أنه على الرغم من أن "ثمة حاجة لقدر أكبر كثيرا من المساعدة فإن الخطة "تعكس ما يمكن أن ننجزه واقعيا في هذا السياق المقيد للغاية".

كانت الولايات المتحدة قلصت على مدار العام الماضي تمويلها للفلسطينيين، بما في ذلك لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تقدم الخدمات لخمسة ملايين لاجئ.

وتعهدت الولايات المتحدة بتقديم 365 مليون دولار للوكالة عام 2018، لكنها دفعت فقط شريحة أولى قدرها 60 مليونا قبل أن تعلن في أغسطس آب أنها ستوقف مزيدا من التبرعات.

واعتبرت الخطوة إلى حد بعيد وسيلة للضغط على القيادة الفلسطينية للدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي أراض استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967.

وانهارت محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الجانبين عام 2014 ولم تحرز محاولة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستئنافها تقدما يذكر حتى الآن.

وسيذهب نحو 77 في المئة من الأموال التي تسعى خطة 2019 لجمعها إلى غزة لأن القطاع الساحلي المكتظ بالسكان يواجه "وضعا إنسانيا مزريا" بعد سنوات من حصار تقوده إسرائيل وانقسامات سياسية بين الفلسطينيين وخسائر بشرية جراء المظاهرات والأعمال القتالية المتكررة.

وقال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني إبراهيم الشاعر في بيان "السياق الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة ما يزال يشهد تدهورا بسبب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في وقت نعاني فيه من شُح الموارد ونقص الأموال بسبب تسييس المساعدات الإنسانية".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)

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