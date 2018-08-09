مصحح-التحالف: الضربات الجوية في صعدة استهدفت مطلقي صاروخ جازان
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أشخاص في موقع تعرض لغارة جوية في صعدة يوم 10 مايو أيار 2018. تصوير: نايف رحمة - رويترز(reuters_tickers)
(لبيان أن الضربات استهدفت مطلقي صاروخ جازان وليس قاذفات)
الرياض (رويترز) - نقل بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عن التحالف بقيادة السعودية الذي يقاتل الحوثيين في اليمن قوله إن الضربات الجوية في صعدة يوم الخميس استهدفت "العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين" في مدينة جازان جنوب السعودية.
ونقل البيان عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع... وتم تنفيذه بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".
وأضاف البيان "وسيتخذ التحالف كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية" .
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز