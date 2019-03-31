هذا المحتوى تم نشره يوم 31 مارس, 2019 03:06 م

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - صورة من أرشيف رويترز

(لتصويب السنة في الفقرة الأولى)

تونس (رويترز) - أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز رفض بلاده "القاطع" لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي احتلتها من سوريا في حرب عام 1967.

وقال العاهل السعودي في كلمته في افتتاح القمة العربية التي بدأت أعمالها يوم الأحد في تونس "نجدد التأكيد على رفضنا القاطع لأي إجراءات من شأنها المساس بالسيادة السورية على الجولان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع إعلانا الأسبوع الماضي يعترف بأن الجولان إسرائيلية، وذلك بعد أقل من أربعة أشهر من اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد طلبة - إعداد محمد عبد اللاه - تحرير علي خفاجي)

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