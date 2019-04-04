هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أبريل, 2019 03:02 م

(إعادة لتصحيح مكان ميلاد الجندي بالفقرة الأولى)

موسكو (رويترز) - أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن قوات روسية خاصة في سوريا عثرت على رفات جندي إسرائيلي مولود في الولايات المتحدة كان في عداد المفقودين منذ عام 1982.

وكان اختفاء زخاري باومل، الذي كان يبلغ من العمر 21 عاما عندما شارك في الغزو الإسرائيلي للبنان وأعلن فقده إلى جانب جنديين آخرين في معركة السلطان يعقوب، مسألة ظلت تؤرق إسرائيل طويلا.

وفي كلمة خلال محادثات مع نتنياهو في موسكو، نقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله إن مهمة العثور على رفات الجندي كانت شاقة.

ونسب إليه القول "حدد جنودنا مع الشركاء السوريين مكان مرقده الأخير. نحن سعداء للغاية لأنهم سيتمكنون من منحه التكريم العسكري اللازم في وطنه".

وهاجر باومل من نيويورك إلى إسرائيل مع والديه عام 1970.

ونقل عن نتنياهو قوله إنه طلب من بوتين مساعدة إسرائيل في العثور على رفات باومل قبل عامين وإنه ممتن للزعيم الروسي على مساعدته. وأضاف أن باومل سيدفن في إسرائيل في وقت لاحق يوم الخميس.

ونسبت وكالة تاس الروسية للأنباء إلى نتنياهو قوله "أنا ممتن سيدي الرئيس لصداقتك الشخصية وموقفك... لدينا قيم مشتركة".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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