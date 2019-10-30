هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 02:17 م

(لتصحيح موقع العمليات في الفقرة الأولى)

أنقرة (رويترز) - أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم الثلاثاء عن بدء الطلعات الجوية الاستكشافية وعمليات إزالة الألغام في منطقة بعمق نحو عشرة كيلومترات داخل سوريا والتي من المقرر إجراء دوريات مشتركة فيها مع القوات الروسية بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن روسيا أبلغت تركيا بنقل مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية مع أسلحتهم الثقيلة إلى ما بعد 30 كيلومترا من الحدود وبعيدا عن مدينتي منبج وتل رفعت السوريتين وذلك خلال مهلة المئة والخمسين ساعة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية -تحرير أحمد صبحي خليفة)

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