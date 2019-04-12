هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 11:17 ص

رئيس جنوب السودان سلفا كير والرئيس السوداني المخلوع عمر البشير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار (من اليسار إلى اليمين) في صورة من أرشيف رويترز.

(لحذف الإشارة إلى جماعة متمردة بقيادة سيريلو في الفقرة قبل الأخيرة)

من دينيس دومو

جوبا (رويترز) - أثار الانقلاب العسكري الذي وقع يوم الخميس في السودان قلقا في جنوب السودان المجاور خوفا من أن تؤدي الإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى تقويض اتفاق سلام هش أنهى حربا أهلية استمرت خمس سنوات في جنوب السودان.

ووقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وزعيم المتمردين السابق ريك مشار اتفاق سلام العام الماضي يدعوهما لتشكيل حكومة وحدة في 12 مايو أيار. لكن البنود الأساسية، ومن بينها دمج قواتهما، لم تنفذ.

وقال آلان بوسويل المحلل البارز بمجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل إن الاتفاق تم بوساطة السودان، مضيفا أن الإطاحة بالبشير تضع مسؤولية أكبر بكثير على عاتق العدوين السابقين كير ومشار لنجاح الاتفاق.

وفي السودان، أعلن وزير الدفاع عوض محمد أحمد بن عوف الإطاحة بالبشير وقال إن مجلسا عسكريا سيدير البلاد لمدة عامين وستجري بعدهما انتخابات رئاسية.

وعبر كل من حكومة جنوب السودان والمتمردين السابقين عن قلقهم إزاء الانقلاب.

وقال مارتن إيليا لومورو، وزير شؤون مجلس الوزراء في جنوب السودان، في اجتماع مع مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين "عمل السودان بدأب لاستعادة السلام والاستقرار ونتيجة لذلك أصبح لدينا اتفاق السلام الساري حاليا في جنوب السودان وهو (السودان) ضامن له".

وقال ستيفن بال كوول ممثل المتمردين السابق إن القلق يساورهم أيضا. وأضاف "تتفق المعارضة أيضا مع موقف الحكومة".

ومنح السودان، الجنوب، الاستقلال في عام 2011 بعد عقود من القتال. وبعد ذلك بعامين اندلعت حرب أهلية في جنوب السودان وقتل حوالي 400 ألف شخص ونزح نحو ثلث السكان.

وفي جهود السلام، بات متمردو مشار السابقون بدون أصدقاء وبلا داعم، مما منح كير اليد العليا.

وقال بوسويل من مجموعة الأزمات الدولية إن كير ربما لا يزال مستعدا لتشكيل حكومة وحدة مع مشار إذا ظن أن ذلك سيمكنه من تحسين العلاقات مع القوى الأجنبية وتعزيز سلطته.

وجمع الفاتيكان زعماء جنوب السودان ومن بينهم كير ومشار على مدى 24 ساعة من الصلاة والوعظ يوم الأربعاء في محاولة لرأب الانقسامات المريرة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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