مصحح-دبلوماسيون تشيك تفاوضوا لإطلاق سراح موظفين في منظمة ألمانية سوريا
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(لتوضيح أن المنظمة ألمانية دون الإشارة لجنسية الرجلين)
براج (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التشيكية يوم الخميس إن جمهورية التشيك تفاوضت من أجل إطلاق سراح اثنين من الموظفين في منظمة إنسانية ألمانية في سوريا.
وجمهورية التشيك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا التي تمزقها حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من سبع سنوات. وتقدم التشيك خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي وتقوم بالوساطة لدول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية في بيان إن وزير الخارجية يان هاماتشيك وصل إلى دمشق من أجل تسلم الموظفين وإن كليهما بصحة جيدة.
وأضافت الوزارة أن العاملين سينقلان إلى براج وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتيهما هناك.
ولم تورد الوزارة مزيدا من التفاصيل عنهما أو عن الواقعة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز