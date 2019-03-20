هذا المحتوى تم نشره يوم 20 مارس, 2019 11:45 ص

(لتصحيح اليوم في الفقرة الخامسة)

من عبدي شيخ

مقديشو (رويترز) - قال قريب لأحد أربعة أشخاص قُتلوا في الصومال لرويترز يوم الثلاثاء إن ضربة جوية قرب مدينة أفجوي أودت بحياتهم.

وكثيرا ما تشن الولايات المتحدة مثل هذه الهجمات التي تستهدف متشددين إسلاميين في الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي. وتسهم هذه الضربات في دعم الحكومة المركزية المدعومة من الأمم المتحدة في مواجهة حركة الشباب الإسلامية المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقُتل عبد القادر نور، الموظف في شركة هرمود للاتصالات، وثلاثة آخرون الساعة 1:30 بتوقيت جرينتش أثناء مرورهم بسيارة في قرية لانتا بورو بمنطقة شبيلي السفلى بجنوب غرب البلاد والواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من العاصمة مقديشو.

وقال عبد الله علي، وهو من أقارب نور، "لقي نور وثلاثة آخرون حتفهم في مكان الحادث في حين احترق جسد شقيقه مهد بالكامل".

وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا في رسالة بالبريد الالكتروني إلى رويترز إنها نفذت الضربة الجوية يوم الاثنين، مضيفة أن ثلاثة متشددين قتلوا في الهجوم.

وقالت "نحن على علم بتقارير تزعم سقوط خسائر بين المدنيين نتيجة هذه الضربة الجوية... القيادة الأمريكية في أفريقيا ستراجع أي معلومات لديها عن الواقعة بما في ذلك أي معلومات ذات صلة تقدمها أطراف ثالثة".

وطُردت حركة الشباب من مقديشو عام 2011 لكنها تحتفظ بوجود قوي في مناطق بوسط وجنوب البلاد.

وتقول الشباب إن أقارب المتشددين الذين يقتلون في ضربات جوية تتولد لديهم في الغالب دوافع للانضمام إلى صفوف الحركة.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك