هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 05:52 م

(تصحيح رسمي لعدد القتلى من سبعة إلى قتيل واحد)

اعزاز (سوريا) (رويترز) - قالت قوات الدفاع المدني إن شاحنة مملوءة بالمتفجرات انفجرت بمدينة أعزاز في شمال سوريا يوم الأحد مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة عدد آخر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن.

ويسيطر مسلحون من المعارضة السورية، تدعمهم تركيا، على أعزاز التي تقع بالقرب من الحدود التركية.

وقالت قوات الدفاع المدني إن سبعة أشخاص أصيبوا بإصابات خطيرة في الانفجار ونقلوا إلى تركيا للعلاج.

(تغطية صحفية خليل العشاوي - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير معاذ عبد العزيز)

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