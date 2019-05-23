هذا المحتوى تم نشره يوم 23 مايو, 2019 07:05 م

(لتوضيح أن محكمة جنايات وليس النيابة العامة هي التي أفرجت عن الصحفي في العنوان والفقرة الأولى)

القاهرة (رويترز) - قال مصدر قضائي ومحام إن محكمة جنايات مصرية أيدت يوم الخميس قرارا بإخلاء سبيل صحفي مصري يعمل بقناة الجزيرة والمحتجز احتياطيا على ذمة اتهامات منذ أكثر من عامين.

وأضاف المصدر والمحامي طاهر أبو النصر أن دائرة جنايات أخرى كانت أصدرت يوم الثلاثاء قرارا بإخلاء الصحفي محمود حسين بتدابير احترازية لكن النيابة العامة طعنت على القرار ورفضت المحكمة يوم الخميس هذا الطعن. ولا يحق للنيابة الطعن على القرار مجددا.

وذكر أبو النصر أن حسين، الذي احتجزته السلطات المصرية عام 2016، محتجز في اتهامات "بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتلقي تمويل أجنبي".

وأضاف أنه يتعين الإفراج عن حسين في غضون أيام.

وتتهم القاهرة قطر بدعم جماعة الإخوان المسلمين، التي صنفتها مصر جماعة إرهابية عام 2013. وتقول الجماعة إن نهجها سلمي. وتستضيف قطر بعض قيادات الإخوان لكنها تنفي دعم الإسلاميين المتشددين.

وتتهم الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي بشن حملة شاملة على المعارضة يقولون إنها الأكثر صرامة في مصر حتى الآن.

ومنذ تولي السيسي السلطة عام 2013، زجت السلطات المصرية بآلاف المناوئين الإسلاميين وكذلك عشرات من النشطاء الليبراليين والصحفيين في السجون.

وينفي السيسي، الذي أعلن عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه، وجود سجناء سياسيين في مصر.

(تغطية صحفية هيثم أحمد ومحمود رضا مراد - إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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