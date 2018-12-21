مصحح-مسؤولة: قوات سوريا الديمقراطية قد لا تتمكن من احتواء سجناء الدولة الإسلامية

هذا المحتوى تم نشره يوم 21 ديسمبر, 2018 03:59 م

(لتوضيح أن درار عربي من عشائر دير الزور)

بيروت (رويترز) - قالت المسؤولة الكردية السورية الكبيرة إلهام أحمد يوم الجمعة إن قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد قد لا تتمكن من مواصلة احتجاز سجناء تنظيم الدولة الإسلامية إذا خرج الوضع في المنطقة عن السيطرة.

وقال رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، وهو عربي من عشائر دير الزور، الذي كان يتحدث بجانبها خلال مؤتمر صحفي في باريس إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورا أكثر فعالية في سوريا بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية.

وقالت إلهام الرئيسة المشاركة للمجلس عندما سُئلت إن كانت قوات سوريا الديمقراطية تدرس الإفراج عن مئات من سجناء تنظيم الدولة الإسلامية "تحت تهديدات الدولة التركية وإمكانية إنعاش داعش مرة أخرى نخاف أن يخرج الوضع عن السيطرة ولا يعد بإمكاننا حصرهم في المنطقة".

واجتمع الاثنان في وقت سابق مع مستشارين للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبحث قرار ترامب، الذي فاجأ حلفاء الولايات المتحدة. ورفض مسؤولون فرنسيون التعقيب على الفور.

ولفرنسا نحو 200 من أفراد القوات الخاصة يعملون في المناطق الكردية بسوريا كما تشارك بالمدفعية الثقيلة في إطار المساعي لاستئصال شأفة الدولة الإسلامية في آخر جيوبها. كما تنفذ ضربات جوية.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي لإذاعة (آر.تي.إل) يوم الجمعة "لا نتفق مع التحليل بأنه تم القضاء على (تنظيم) الدولة الإسلامية... هذا قرار خطير للغاية ونعتقد... أن المهمة لم تنته".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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