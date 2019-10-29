هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 06:27 م

(لحذف الإشارة إلى المنطقة الآمنة في الفقرة الأولى وفي الاقتباس)

أنقرة (رويترز) - قال مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء إن تركيا ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا في شمال شرق سوريا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلت عن وزير الدفاع سيرجي شويجو قوله في وقت سابق إن القوات المسلحة الكردية انسحبت من المنطقة القريبة من حدود سوريا الشمالية الشرقية مع تركيا بشكل أسرع مما كان مقررا بعد أن انتهت في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش مهلة مدتها 150 ساعة حددتها أنقرة وموسكو .

وقال فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية "حددت تركيا وروسيا مهلة مدتها 150 ساعة للإرهابيين التابعين لوحدات حماية الشعب الكردية لمغادرة المنطقة الآمنة. المهلة انتهت. سنتأكد من خلال دوريات مشتركة ما إذا كان الإرهابيون انسحبوا فعلا."

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية -تحرير حسن عمار)

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