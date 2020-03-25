هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 07:20 ص

(لتوضيح أن الوزير لم يكن عضوا في مجلس السيادة)

القاهرة (رويترز) - قال متحدث باسم الجيش السوداني يوم الأربعاء إن وزير الدفاع الفريق جمال الدين عمر توفي بذبحة صدرية مفاجئة في جوبا عاصمة جنوب السودان حيث كان يشارك في مفاوضات بين الحكومة والجماعات المسلحة.

وكان عمر عضوا في المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير العام الماضي وحل محله مجلس السيادة الذي يدير شؤون البلاد بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 39 شهرا مع حكومة مدنية .

(تغطية صحفية خالد عبد العزيز - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)

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