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هذا المحتوى تم نشره يوم 29 مايو, 2018 11:54 م 29 مايو 2018 - آخر تحديث - 23:54

وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد (الى اليسار) ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز. (reuters_tickers)