مصحح- السيسي يزور السودان في أكتوبر وسط توترات
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وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد (الى اليسار) ونظيره المصري سامح شكري في القاهرة يوم الثلاثاء. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.(reuters_tickers)
(تصحيح لشرح وضع منطقة متنازع عليها في الفقرة الثالثة)
القاهرة (رويترز) - قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد يوم الثلاثاء خلال زيارة للقاهرة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم في أكتوبر تشرين الأول لإبرام عدة اتفاقيات ثنائية.
جاء الإعلان عن الزيارة وسط توتر في العلاقات بين البلدين.
وحظر السودان استيراد منتجات زراعية مصرية العام الماضي بسبب استخدام مزعوم لمبيدات حشرية، كما يوجد نزاع طويل الأمد بين البلدين على منطقة متنازع عليها يطالب بها السودان لكن القاهرة تقول إنها أرض مصرية.
وتخشى مصر من جانبها أن يدعم السودان إثيوبيا في مساعيها للإسراع بملء خزان سد ضخم لتوليد الطاقة الكهربائية على النيل. وتخشى مصر أن يضر السد بإمدادات المياه إليها، لكن السودان يدعم السد لحاجته إلى الكهرباء.
وقال الدرديري "هي زيارة لعرض اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وهناك الكثير من الاتفاقيات التي سوف يتم إبرامها".
(تغطية صحفية للنشرة العربية علي عبد العاطي- تحرير مصطفى صالح)
رويترز