(إعادة لتوضيح أن مقر القناة أبوظبي وليس دبي)
القاهرة (رويترز) - قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي لقناة سكاي نيوز عربية التلفزيونية اليوم السبت إن الولايات المتحدة سيكون لديها الموارد الضرورية لمنع إيران "من القيام بأي تحرك قد يكون خطيرا".
ونقلت القناة التي مقرها أبوظبي عن ماكينزي قوله "نتواصل مع حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة لنضمن بأن نكون متحدين ضد التهديد الإيراني".
وأشار الجنرال الأمريكي أيضا إلى أن خفض عدد القوات الأمريكية في سوريا سيتم بحذر.
(تغطية هشام حاج علي - اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)