(لتوضيح إن المحادثات تتعلق بنزاع الخليج)
ميونيخ (رويترز) - قال وزير الخارجية القطري يوم السبت إن جهود حل خلاف مرير بالخليج لم تنجح وعُلقت مطلع يناير كانون الثاني.
وبدأت المباحثات في أكتوبر تشرين الأول بشأن خلاف قطعت على إثره السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات السياسية وروابط التجارة والنقل مع قطر منتصف عام 2017.
وقال الوزير محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر ميونيخ للأمن "كان ذلك منذ نحو ثلاث سنوات... لم نكن المسؤولين ونحن منفتحين على أي جهد لحل هذه المشكلة".
ومضى قائلا "للأسف الجهود لم تنجح وعُلقت مطلع يناير وقطر غير مسؤولة عن ذلك".
(اعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)