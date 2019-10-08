هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 02:26 ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في فيينا يوم 28 مايو أيار 2019. تصوير: ليسي نيسنر - رويترز.

(إعادة لخبر أرسل يوم الاثنين لتوضيح أن المنطقة المعنية هي شمال شرق سوريا وليس الشمال الغربي)

الأمم المتحدة (رويترز) - ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يدعو جميع الأطراف في شمال شرق سوريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها من المنطقة مما يمهد لضربة تركية على القوات التي يقودها الأكراد والمتحالفة مع واشنطن.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش "من المهم للغاية أن يمارس جميع الأطراف أقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت".

وأضاف "الأمين العام يؤكد كذلك على الحاجة لحماية البنية الأساسية المدنية في جميع الأوقات وعلى ضرورة ضمان وصول (الدعم) الإنساني للمدنيين المحتاجين على نحو آمن ومستمر ودون عوائق".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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