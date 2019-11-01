هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 04:00 م

بيروت (رويترز) - قالت الوكالة الوطنية للإعلام وهي وكالة الأنباء الرسمية في لبنان إن محكمة لبنانية قضت يوم الجمعة بإعدام سائق في خدمة أوبر يدعى طارق حوشية لإدانته بقتل موظفة بالسفارة البريطانية تدعى ريبيكا دايكس في ديسمبر كانون الأول عام 2017.

واعترف حوشية باغتصاب وخنق دايكس (30 عاما). كانت دايكس تعمل بإدارة التنمية الدولية في السفارة.

وعادة ما يطالب قضاة التحقيق في لبنان بالإعدام في قضايا القتل. لكن لبنان أوقف العمل بالعقوبة بشكل غير رسمي ولم يطبقها منذ عام 2004، حسبما أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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