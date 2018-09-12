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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 01:03 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:03

رئيس جنوب السودان سلفا كير في الخرطوم في صورة بتاريخ 27 يونيو حزيران 2018. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز. (reuters_tickers)