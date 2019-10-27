هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 07:22 ص

بغداد (رويترز) - قال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز يوم الأحد إن العراق تلقى تأكيدا من مصادر في سوريا بأن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل.

وقال أحد المصدرين "مصادرنا الخاصة من داخل سوريا أكدت للفريق الاستخباراتي العراقي المكلف بمطاردة البغدادي مقتله مع حارسه الشخصي الذي لا يفارقه أبدا في إدلب بعد اكتشاف مكان اختبائه عند محاولته إخراج عائلته خارج إدلب باتجاه الحدود التركية".

وأكد مصدر أمني عراقي ثان تلقي تأكيدات من مصادر داخل سوريا بمقتل البغدادي.

(تغطية صحفية أحمد رشيد وأحمد أبو العينين من بغداد -إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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