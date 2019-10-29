هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أكتوبر, 2019 03:07 م

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في قصر بعبدا يوم 21 أكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: محمد عزاكير - رويترز

بيروت (رويترز) - قال مصدران رسميان يوم الثلاثاء إن من المرجح استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وسط احتجاجات غير مسبوقة ضد النخبة الحاكمة التي يتهمها كثيرون بالفساد وجر لبنان إلى انهيار اقتصادي لم يشهده منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

ولم يصدر تعليق من مكتب الحريري لكن الحساب الرسمي للمكتب على تويتر قال إن الحريري سيلقي خطابا في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش).

وستمثل الاستقالة‭‭‭‭‬‬ تحديا لجماعة حزب الله الشيعية القوية. وقال الأمين العام للجماعة حسن نصر الله مرتين إنه ضد هذه الخطوة، مشيرا إلى خطر حدوث فراغ.

وفي الشارع، أرغم مؤيدون لجماعة حزب الله وحليفتها حركة أمل الشيعية المحتجين على ترك حاجز كانوا قد أقاموه في بيروت ومزقوا خيامهم واشتبكوا معهم في أول حادث من نوعه في العاصمة.

وسار مؤيدو حزب الله وحركة أمل في وسط بيروت وهم يهتفون "شيعة.. شيعة" ويوجهون الشتائم للمحتجين الذين يطالبون بالثورة.

وسعى الحريري الأسبوع الماضي إلى نزع فتيل الغضب الشعبي وذلك من خلال حزمة إجراءات إصلاحية اتفق عليها مع الأطراف الأخرى في حكومته الائتلافية التي تضم حزب الله. وتشمل الإجراءات مكافحة الفساد وإصلاحات اقتصادية تأخرت كثيرا.

لكن الكثير من المحتجين الذين تشمل مطالبهم استقالة الحكومة لم يشعروا بالرضا مع غياب الإجراءات الفورية لتطبيق تلك الإصلاحات.

وقال مصدر لبناني رسمي كبير من خارج معسكر الحريري لرويترز إن رئيس الوزراء سيعلن "على الأرجح" استقالة الحكومة يوم الثلاثاء. وكان لذلك أثر على السندات اللبنانية المقومة بالدولار.

وتشل الأزمة لبنان، وأدت إلى إغلاق البنوك لليوم العاشر يوم الثلاثاء مع استمرار توقف المدارس وبعض الشركات عن العمل.

(تغطية صحفية إريك كنيكت وليلى بسام - إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك