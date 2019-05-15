هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2019 08:43 م

السفينة اندريا فيكتوري التي تعرض لتدمير تربض قبالة ميناء الفجيرة بدولة الامارات العربية المتحدة يوم 13 مايو ايار 2019. تصوير: ساتيش كومار - رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال مصدران بالحكومة الأمريكية يوم الأربعاء إن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران شجعت الحوثيين اليمنيين أو فصائل شيعية متمركزة في العراق على تنفيذ هجمات يوم الأحد على أربع ناقلات نفط قرب مضيق هرمز.

وأضاف المصدران المطلعان على تقييمات الأمن القومي الأمريكي وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما أنهما يعتقدان أن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديدا كبيرا للملاحة البحرية.

وترفض إيران المزاعم بضلوعها في الأمر وقال وزير خارجيتها محمد جواد ظريف إن "عناصر متطرفة" في الحكومة الأمريكية تتبع سياسات خطيرة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات على الناقلات.

وقال مصدر إن خبراء بالحكومة الأمريكية يعتقدون أن إيران "باركت" العمليات التي استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين وناقلة وقود ترفع علم الإمارات وناقلة منتجات نفطية مسجلة في النرويج قرب الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم، والواقعة أمام مضيق هرمز مباشرة.

وقال المصدر إن الولايات المتحدة تعتقد أن الدور الإيراني تمثل في تشجيع مسلحين على القيام بمثل هذه الأفعال‭‭‭ ‬‬‬ولم يقتصر على مجرد التلميح غير المباشر. لكن المصدر أشار إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك أي دليل على قيام أفراد إيرانيين بأي دور مباشر في العملية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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