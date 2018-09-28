مصدران: أمريكا ستغلق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية
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واشنطن (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لرويترز يوم الجمعة إن الولايات المتحدة قررت إغلاق قنصليتها في مدينة البصرة العراقية بسبب مخاوف أمنية.
وقد يزيد القرار، الذي يأتي بعد هجمات صاروخية واحتجاجات عنيفة في المدينة، التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.
واتهم البيت الأبيض إيران هذا الشهر بالتقاعس عن منع هجمات لمسلحين تدعمهم طهران على القنصلية.
(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز