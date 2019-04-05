هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أبريل, 2019 10:09 ص

محتجون من منظمة العفو الدولية يطالبون بالإفراج عن ناشطات سعوديات محتجزات خارج السفارة السعودية في باريس يوم 8 مارس آذار 2019. تصوير: بنواه تيسييه - رويترز.

دبي (رويترز) - قال مصدر ومنظمة حقوقية يوم الجمعة إن السعودية ألقت القبض على ثمانية أشخاص على الأقل بينهم مواطنان سعوديان يحملان الجنسية الأمريكية في حملة فيما يبدو على أنصار ناشطات فجرت محاكمتهن إدانات دولية.

وكانت الناشطات المحتجزات وعددهن 11 يطالبن بإنهاء الحظر على قيادة النساء للسيارات ونظام ولاية الرجل. وصعدت قضيتهن من الانتقادات الغربية لسجل السعودية في حقوق الإنسان الذي يخضع لتدقيق شديد بالفعل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي في قنصلية المملكة في اسطنبول.

وذكر المصدر المقرب من أحد المحتجزين ومنظمة القسط الحقوقية السعودية ومقرها لندن أن مزدوجي الجنسية هما الصحفي صلاح الحيدر وهو ابن عزيزة اليوسف إحدى الناشطات اللائي يحاكمن وبدر الإبراهيم وهو طبيب ومؤلف كتاب عن الشيعة.

والمحتجزون ليسوا ناشطين لكن عبروا عن دعمهم على الإنترنت لحقوق المرأة وغيرها من الإصلاحات في المملكة. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ومنظمة القسط إن الاعتقالات جرت يوم الخميس.

وأضافا أن عدة أشخاص آخرين مقربين من الناشطات ممنوعون من السفر منذ فبراير شباط.

ولم يرد مركز التواصل الدولي السعودي والسفارة الأمريكية في الرياض على طلبات للحصول على تعليق.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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