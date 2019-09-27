هذا المحتوى تم نشره يوم 27 سبتمبر, 2019 10:59 م

القاهرة (رويترز) - قال مصدران أمنيان إن سبعة جنود ومدنيا واحدا قتلوا في هجوم بشمال سيناء في مصر يوم الجمعة في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال المصدران إن جنديين أصيبا في الهجوم الذي وقع في بئر العبد.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نُشر على وكالة أعماق التابعة له إن 15 جنديا قتلوا في الهجوم. ولم يتسن التأكد من هذا الزعم.

وتحارب مصر منذ فترة طويلة متشددين إسلاميين يشنون هجمات أودت بحياة المئات من رجال الجيش والشرطة والمدنيين في الجزء الشمالي من شبه جزيرة سيناء.

وقالت وزارة الدفاع المصرية يوم الجمعة أيضا إن قوات الأمن قتلت 118 من المتشددين في شمال ووسط سيناء خلال "الفترة الماضية". ولم تقدم الوزارة تفاصيل.

(تغطية صحفية أحمد محمد حسن وسمر حسن - إعداد أحمد حسن للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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