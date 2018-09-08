مصدران: مشاركة الحوثيين في محادثات جنيف غير متوقعة ووفد الحكومة يغادر يوم السبت
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مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن قبل اجتماع مع وفد الحكومة اليمينة في جنيف يوم الجمعة. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز(reuters_tickers)
جنيف (رويترز) - قال دبلوماسي ومبعوث للحكومة اليمنية لرويترز إن من غير المتوقع أن تشارك جماعة الحوثي في محادثات سلام بوساطة من الأمم المتحدة في جنيف لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ ثلاث سنوات وإن وفد الحكومة سيغادر يوم السبت.
وقال الدبلوماسي لرويترز "ليست هناك توقعات بمجيء الحوثيين".
وأضاف مبعوث الحكومة اليمنية "وفد الحكومة سيغادر اليوم".
ومن المقرر أن يعقد مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مؤتمرا صحفيا الساعة 0800 بتوقيت جرينتش. كان جريفيث دعا لإجراء المحادثات وهي الأولى منذ ثلاث سنوات،
(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
رويترز