هذا المحتوى تم نشره يوم 07 مايو, 2019 10:59 م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى فنلندا يوم الاثنين - صورة لرويترز من ممثل عن وكالات الانباء

بغداد (رويترز) - قال مصدر بالحكومة العراقية إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التقى مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بغداد في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيارة للعراق بعد أن ألغى بومبيو زيارة مقررة لبرلين متعللا "بقضايا أمنية دولية".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الأيام القليلة الماضية عن إرسال مجموعة حاملة طائرات هجومية إلى الشرق الأوسط لمواجهة "تهديد جاد من قوات النظام الإيراني".

ولم يورد المصدر بالحكومة العراقية تفاصيل بشأن الاجتماع مع عبد المهدي.

وكثفت الولايات المتحدة ضغوطها على إيران بفرض مزيد من العقوبات عليها في الشهور القليلة الماضية، ومنها ما استهدف جماعات عراقية مسلحة مدعومة من طهران.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)

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