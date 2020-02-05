الأمم المتحدة (رويترز) - قال مصدر بمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إن المجلس سيجتمع يوم الخميس لمناقشة الوضع الراهن في مدينة إدلب السورية.

وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة دعت لعقد الاجتماع.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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