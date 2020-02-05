الأمم المتحدة (رويترز) - قال مصدر بمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إن المجلس سيجتمع يوم الخميس لمناقشة الوضع الراهن في مدينة إدلب السورية.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة دعت لعقد الاجتماع.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)
جندي سوري يحمل أسلحة في ريف إدلب في صورة نشرتها وكالة الانباء العربية السورية يوم 22 أغسطس آب 2019. صورة لم يتسن لرويترز التحقق منها بشكل مستقل(reuters_tickers)
الأمم المتحدة (رويترز) - قال مصدر بمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء إن المجلس سيجتمع يوم الخميس لمناقشة الوضع الراهن في مدينة إدلب السورية.
وأضاف المصدر أن الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة دعت لعقد الاجتماع.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)